Am 8. April 2017 soll das Mitoseum eingeweiht werden. In dem Eingangsgebäude sollen Nachbildungen lebensgroßer Urzeitechsen die Besucher auf den Besuch in den Park einstimmen. Bildrechte: Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH/Rimpf-Architekt