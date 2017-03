Für das Auswärtspunktspiel des Fußballzweitligisten Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart am 2. April verlost MDR 1 RADIO SACHSEN fünf mal vier VIP-Tickets an dynamobegeisterte Fußballfans.



Sie sind eine tolle Fußballfamilie, eine bunte Vereinstruppe, Gartennachbarn oder ein toller Freundeskreis - und wollen unbedingt ins Stuttgarter Stadion? Dann bewerben Sie sich als Fangruppe (genau vier Personen) beim Sachsenradio - gern auch mit Foto!



Die Sachsenradio-Gewinner sehen das Spiel in der Stuttgarter Mercedes Benz Arena von den besten Plätzen und können sich auf ein wundervolles VIP-Catering freuen. Wir organisieren natürlich die An- und Abreise.