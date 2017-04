Unsere Morgenmoderatorin Elena Pelzer erwartet im Sommer Zwillinge. Ein Junge und ein Mädchen sind unterwegs. Noch moderiert sie jeden Morgen an der Seite von Silvio Zschage das Frühprogramm des Sachsenradios. "Mir geht es gut", sagt die werdende Zwillingsmutter, auch wenn die "Schwangerschafts-Wehwehchen schon deutlich zu spüren sind".



Ihre zweijährige Tochter ist schon ganz neugierig, was da wohl Neues auf die Familie zurollt und wundert sich, "dass die Babys nicht antworten, wenn sie sich mit ihnen Richtung Bauch unterhält", so Elena Pelzer schmunzelnd.