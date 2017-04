Karfreitag, 14.04.2017, 16:00-17:00 Uhr: CCR - The Concert live (1970)

Bildrechte: dpa Hier reinhören: CCR - The Concert live bei MDR 1 RADIO SACHSEN Hier reinhören: CCR - The Concert live bei MDR 1 RADIO SACHSEN Link des Audios http://www.mdr.de/mdr1-radio-sachsen/audio-343264.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Los geht's mit einem Konzert von CCR. Zum Mitschnitt gibt es eine skurrile Geschichte. Auf der LP steht "The Concert". Gemeint ist damit das Konzert, das die Band am 31. Januar 1970 im kalifornischen Oakland gegeben hat, und zwar in der Baseball- und Football-Arena "Oakland Coliseum". Als die LP zum ersten Mal erscheint, steht fälschlicherweise auf der LP-Hülle "CCR live at Royal Albert Hall". Die Hall steht allerdings in London. Erst bei einer Neuveröffentlichung konnte der Schnitzer ausgemerzt werden. Für Sammler sind die falsch beschriftete Hülle und der Plattenlabel-Aufkleber natürlich eine Rarität. Freuen Sie sich auf ein Konzert-Highlight.

Ostersonntag, 16.04.2017, 16:00-17:00 Uhr: Nena - Made in Germany live (2009)

Bildrechte: MDR JUMP/Martin Reißmann Hier reinhören: Nena - Made in Germany - live bei MDR 1 RADIO SACHSEN Hier reinhören: Nena - Made in Germany - live bei MDR 1 RADIO SACHSEN Link des Audios http://www.mdr.de/mdr1-radio-sachsen/audio-343262.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Am Ostersonntag liefern wir Ihnen ein wunderbares Nena-Konzert frei Haus. Hören Sie eine Stunde lang Ausschnitte von Nenas Auftritt in der Berliner O2-World vom 24. April 2010. Neben damals ganz aktuellen Liedern fehlen natürlich auf keiner Tournee ihre großen Hits, wie zum Beispiel "Nur geträumt", mit dem ihre Karriere begonnen hat. Das Lied lag 1982 schon Monate wie Blei in den Regalen und die Plattenfirma wollte die Single schon vom Markt nehmen lassen. Doch dann trat Nena mit ihrer Band in der ARD-Show "Musikladen" auf. Am nächsten Tag wurden über 40.000 "Nur geträumt"-Singles verkauft. Von nun an ging es steil bergauf für Nena.



Gekrönt wurde Nenas NDW-Ära mit dem Titel "99 Luftballons". In Mexiko, Kanada, Australien und Japan erreicht die Band mit dem Lied den Hitparaden-Thron. Deshalb dürfen die "99 Luftballons" am Ostersonntag im Nena-Live-Konzert nicht fehlen.



Ostermontag, 17.04.2017, 16:00-17:00 Uhr: ABBA - live at Wembley Arena (1979)