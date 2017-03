Wie wichtig ist Ihnen die Wahrheit?

"Fake News" gilt als das geflügelte Wort der Stunde. Absichtlich lancierte oder veröffentlichte Falschmeldungen verbreiten sich rasend schnell über soziale Medien im Internet. "Geflüchtete schänden einen Friedhof", "Stefan Raab ist tot" oder "Reisewarnung für Schweden wegen akuter Terrorgefahr" – Falschmeldungen gelangen heute ungehindert an ein Millionenpublikum. Das sorgt für starke Verschiebungen auf vielen Ebenen.

Getrieben durch die Neugier vieler Menschen werden im Internet höchste Klickzahlen generiert. Dieser Umstand sorgt dafür, dass viele Anbieter scheinbar kein großes Interesse an einer Richtigstellung haben. Die Anstrengungen zur Kennzeichnung enttarnter Falschmeldungen scheinen jedenfalls übersichtlich. Gleichzeitig braucht das Publikum eine immer größere Medienkompetenz und auch ernsthaftes Interesse, um zwischen seriösen und unseriösen Quellen zu unterscheiden.

Natürlich sind falsche Meldungen und auch Fehler in der journalistischen Berichterstattung keine neue Erscheinung. Ist doch der heute fast niedliche wirkende Begriff "Zeitungsente" so alt wie die Zeitungen selbst und vielen Menschen heute noch ein Begriff. Allerdings haben Zeitungsmeldungen selten ein Millionenpublikum erreicht und sich in den analogen Vorzeiten des Internets auch langsamer verbreitet.