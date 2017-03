Die Tour des Ausnahmekünstlers heißt "The Heavy Entertainment Show", benannt nach dem gleichnamigen Album, dass der 43-Jährige im November 2016 veröffentlichte. Robbie Williams tourt ab Ende Juni durch ganz Deutschland und spielt zur Freude seiner Fans zum Auftakt in Dresden. Als Special Guest ist das britische Synthie-Pop-Duo Erasure dabei. Tickets gibt es an allen offiziellen Vorverkaufsstellen. Weitere Tour-Stationen sind u.a.: München, Berlin und Frankfurt.

Das offizielle Tourplakat Bildrechte: MDR/DDV-Stadion-Sommer

Bereits im Jahr 2006 begeisterte Robbie Williams die Sachsen. Damals in der Dresdner Flutrinne. 140.000 Besucher schauten sich das Spektakel an zwei Tagen an. Die Vorfreude auf das frühere Take-That-Mitglied in diesem Jahr ist groß. Im Gepäck hat Robbie Williams gefühlvolle Balladen und stadionreife Hymnen. Er ist der erste ausländische Sänger, der im Dresdner Dynamo-Stadion auftritt.