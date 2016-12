Für viele Sachsen ist es in der Vorweihnachtszeit am schönsten, über die Weihnachtsmärkte zu schlendern. Einen Glühwein zu genießen, Kräppelchen oder eine knusprige Bratwurst vom Holzofengrill. In zahlreichen Städten öffnen bereits vor dem ersten Advent die Weihnachtsmärkte und locken Tausende Besucher an. Doch auf welchen Märkten lohnt sich das Geldausgeben wirklich, stimmt das Verkaufsangebot und die weihnachtliche Atmosphäre? Wo schmeckt der Glühwein richtig gut und ist nicht zu teuer? Was wird an Unterhaltung geboten? Haben die Kinder Spaß?