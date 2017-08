Der Neue im Nachmittagsprogramm von MDR THÜRINGEN - das Radio heißt Marko Ramm. Der Mann, den viele bereits von tollen Aktionen in Thüringen kennen, z.B. ein Ramm für eine Nacht, begleitet Sie durch und in den Feierabend. Mit allem, was Spaß und gute Laune macht. Hier können Sie live dabei sein!