MDR+| 02.09.2017 | ab 15:00 Uhr Fußball: Motor Altenburg - CZ Jena

Hauptinhalt

Für Carl Zeiss Jena läuft es in der Liga eher durchwachsen. Nun gilt es im Landespokal Selbstvertrauen zu tanken. In der 2. Runde geht es in die Skatstadt Altenburg. Bei uns sehen Sie das Spiel ab 15 Uhr im Livestream.