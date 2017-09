MDR extra: Bundestagswahl 2017 - Mitteldeutschland hat gewählt (mit Gebärdensprache)

In dieser Sendung blicken die MDR-Wahl-Experten aus dem gläsernen Berliner Studio gemeinsam mit den Kollegen aus den MDR-Landesfunkhäusern auf den Wahlabend in Mitteldeutschland und fragen: Was bedeutet das Wahlergebnis für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Außerdem melden sich Live-Reporter aus dem Mehrgenerationenhaus in Haldensleben, aus einem Irish Pub in Erfurt sowie von der Altstadtbrücke in Görlitz, wo sie mit Gästen die Wahl sowie die Erwartungen der Bürger an eine neue Bundesregierung besprechen.



Auch in dieser Sondersendung wird das MDR-Infratest-Studio fortlaufend die neuesten Ergebnisse und Hochrechnungen aus den drei Ländern liefern.