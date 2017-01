Wenn Computer Meinungen machen

Informationsvermittlung konzentriert sich heute zunehmend auf das Internet. Viele Nutzer steuern dabei nicht direkt die klassischen Medienanbieter an, sondern suchen mit Tablet, Smartphone und PC journalistische Artikel und Berichte über soziale Netzwerke und Suchmaschinen. Dort sind Computerprogramme am Werk, die die Nutzerinnen und Nutzer sehr erfolgreich und passgenau entlang ihrer Interessen und Nutzungsgewohnheiten bedienen. Im Ergebnis entstehen die so genannten "Teilöffentlichkeiten" und "Echokammern", in denen die Menschen in Gruppen untereinander, aber diese Gruppen nicht mehr miteinander kommunizieren. "Roboterjournalismus" und "Social Bots" verstärken diesen Trend zur Automatisierung und "Algorithmisierung" der Informationsvermittlung und gesellschaftlicher Kommunikation.

Ist diese digitale Auslese eine Gefahr für die Medienvielfalt und damit auch für die öffentliche Meinungs- und Willensbildung? Müssen die Auswirkungen von Algorithmen in sozialen Medien besser kontrolliert und ihr Einsatz gesetzlich geregelt werden? Was bedeuten die veränderten Rahmenbedingungen für etablierte Medienhäuser? Ist es richtig, dass klassische Medienanbieter die großen Player wie Facebook, Google, Youtube & Co direkt und indirekt mit ihren eigenen journalistischen Angeboten stärken, - was aber wäre die Folge, wenn sie dies unterließen?

Der Rundfunkrat und die Intendantin des MDR möchten diese relevanten Fragen am 19. Januar 2017 in Leipzig in dem gemeinsamen Diskussionsforum "MDR-Medienimpuls" weiter diskutieren. Im Mittelpunkt steht die Rolle von Algorithmen für die gesellschaftliche Kommunikation und Meinungsbildung. Als Impulsgeberin spricht Professorin Katharina Anna Zweig von der Universität Kaiserslautern. Seit 2013 ist sie Juniorfellow der Gesellschaft für Informatik und wurde 2014 als "Digitaler Kopf" Deutschlands durch das Bundesforschungsministerium ausgezeichnet. Mit ihrem Forschungsschwerpunkt der Sozioinformatik, der die Auswirkungen der Digitalisierung auf Individuen und Gesellschaft untersucht, ist sie ausgewiesene Expertin und vielgefragte Beraterin verschiedener Einrichtungen.