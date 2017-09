MDR+ | 10.09.2017 | ab 12:30 Uhr Handball-Champions-League-Qualifikation: Spiel um Platz 3

Die Verlierer der Halbfinals haben den Einzug in die Champions League verpasst, nun geht es in die EHF-Pokal-Quali. Die Platzierung in Nordhausen entscheidet dort über den Startplatz. Der Livestream startet um 12:30 Uhr.