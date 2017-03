Martin ist überrascht, als Sophia am nächsten Tag plötzlich in der Sachsenklinik auftaucht. Sie will Martin erklären, warum sie nicht mit ihm schlafen wollte. Sophia hat sich vor etwa zehn Jahre für ihre Karriere beide Brüste vergrößern lassen. Nun hat sie seit längerer Zeit Schmerzen. Martin möchte Sophia schnellstens untersuchen. Bildrechte: MDR/Saxonia Media/Kiss