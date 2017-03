Lola ist anders als andere Kinder. Dennoch besucht sie heute gemeinsam mit gesunden Kindern eine Vorschule. Ihre Mitschüler sehen in ihr nicht das Down-Syndrom, sondern das fröhliche Mädchen. "Ich finde, es ist das, was das Leben mit Lola zeigt, dass es nicht darum geht, immer die Höchstleistung zu bringen. Dass es nicht darum geht, überall der Beste zu sein, sondern sich wohlzufühlen in der eigenen Haut, man selbst zu sein", sagt ihre Mutter Amelie. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK