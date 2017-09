Das Berliner Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap erstellt unter anderem für die ARD den ARD-Deutschlandtrend, das politische Meinungsbild der Bundesrepublik. Jeden Monat ruft es dafür 1.500 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger auf ihren Festnetztelefonen an und befragt sie zu ihren politischen Präferenzen. Wen würden sie zum nächsten Kanzler wählen? Welche internationalen Politiker sind beliebt? Finden sie es gut, dass Deutschland am Klimaabkommen festhält? Wer an der Telefonumfrage teilnimmt, hängt vom Zufall ab. Computer suchen die Telefonnummern stichprobenartig heraus. Wenn die Probanden dann zwischen 17 und 21 Uhr zu Hause sind und Lust haben, zwölf Fragen zu beantworten, prägen sie das politische Stimmungsbild. Die Aussagekraft der Zahlen wird aber immer wieder angezweifelt.

Geschäftsführer bei Infratest dimap Michael Kunert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Geschäftsführer von Infratest dimap Michael Kunert weist die Kritik an den Zahlen zurück. Ein häufiges Problem sei die ungenaue Vermittlung der Zahlen durch Journalisten und unzutreffende Interpretationen. "Wenn man sich beim Brexit mal anschaut, die Botschaft war ganz klar: Es ist ein verdammt enges Rennen", so Kunert. Die Erhebungsmethode birgt Fehlerquellen, die das Institut rechnerisch korrigieren muss. Zum Beispiel bei der Befragung über das Festnetztelefon: Vor allem junge Menschen, die eher Smartphones benutzen, werden so oft nicht berücksichtigt.



Dabei können die Fehlinterpretationen aber auch auf die mangelnde Transparenz der Meinungsforschungsinstitute zurückgeführt werden. Fehlende Rohdaten, so lautet der Vorwurf. Michael Kunert befürchtet, dass zu viele Daten die Leser verwirren könnten. Denn, wenn die Statistik Löcher in den Umfragewerten mathematisch schließt, hat man plötzlich zwei Werte – den "echten" und den durch die Statistik angepassten. "Wir haben die Sorge, wenn wir zwei verschiedene Zahlenpaare liefern würden, also einmal so etwas wie Stimmung und einmal die Projektion für die einzelnen Parteien, dass die Menschen nicht angemessen damit umgehen können", meint Kunert. Die Daten seien nichtsdestotrotz zugänglich. "Die Datensätze können sich Interessierte über Gesis besorgen. Wir halten das für ein angemessenes Verfahren."