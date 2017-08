Mangel an Medienkompetenz bei FDP "Digital first, Bedenken second."

Der FDP-Landesverband Niedersachsen hat eine Materialsammlung der Liberalen zum Bundestagswahlkampf online gestellt – inklusive vertraulicher Zugangsdaten für das sogenannte Wähler-Targeting. Mit Passwort und Link landet man bei einem Tool namens "FDP-Maps", mit dem sich angeblich feststellen lässt, wo potentielle Wähler der Liberalen wohnen. Professor Simon Hegelich, der an der TU München den bundesweit einzigen Lehrstuhl zu Political Data Science innehat, hält diese Karte für wenig aussagekräftig: "In Deutschland geben die Daten das in keiner Weise her. Es ist eine völlige Übertreibung, dass man anhand der Wahlergebnisse von vor vier Jahren Rückschlüsse darauf ziehen kann, wer tatsächlich jetzt die FDP wählt."

Er wird die Daten weiter untersuchen und die Ergebnisse in seinem Blog veröffentlichen. "Das wird die Zukunft der Wahlkämpfe sein. Alle Parteien sind dabei, solche Daten auf der Ebene einzelner Haushalte im Wahlkampf zu sammeln." Wie die FDP Niedersachsen potentielle Wähler mit hoher Affinität zu den Liberalen festmacht, steht auf jeden Fall in ihren Wahl-Unterlagen: "Interesse an Anlageprodukten", "Golf spielen", "Segeln", "Interesse an Delikatessen, Wein, Kunst, Antiquitäten". Genau gegen dieses Klischee-Bild wehrt sich die FDP seit Jahren.