"Eine Mischung aus Tony Marshall, Yeti und überfahrenem Hamster" - so hat ihn sein Freund und Kollege Oliver Kalkofe einmal beschrieben. Achim Mentzel begeisterte über fünf Jahrzehnte lang sein Publikum. Besonders "Achims Hitparade" machte ihn bundesweit bekannt. Er stand mitten im Leben, war in vierter Ehe verheiratet und hatte fünf Kinder. Sein Tod kam unerwartet, ein unentdeckter Herzfehler führte kurz vor seinem 70. Geburtstag zu einem Herzinfarkt. Bei der Trauerfeier in Cottbus nahmen rund 300 Menschen Abschied, darunter Wolfgang Lippert sowie die Schlagersängerin Dagmar Frederic, Gerd Christian, Uwe Jensen und Hans-Jürgen Beyer.