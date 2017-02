Agnes Kraus - Ihre besten Filme

"Aber Doktor" (1980):



Zahnarzt Dr. Flanke wird wegen seiner Hilfsbereitschaft geschätzt. In seiner Freizeit betreut er eine Eishockeymannschaft, die von Biggi Koch trainiert wird, auf die er ein Auge geworfen hat. Doch diese will nichts von ihm wissen, da sie ihn für zu schüchtern und ungeschickt hält. So muss seine Sprechstundenhilfe Schwester Agnes nachhelfen. Sie mischt sich jedoch auch in Angelegenheiten ein und stiftet dadurch allerhand Verwirrungen. Bildrechte: MDR/DRA/Bredow