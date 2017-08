Die Oberkirche am Pfarrhof gilt nicht nur als Ort der Reformation, sondern auch als Nachlass der Franziskanermönche, die sich vor über 750 Jahren in Arnstadt niederließen. Wer mittelalterliche Atmosphäre erleben möchte, sollte unbedingt vorbeischauen. Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr sowie Sonnabend - Sonntag: 11.00 - 15.00 Uhr

Wie wäre es, mit dem Mann über den Marktplatz zu schlendern, der Arnstadt so berühmt macht? Die Stadt bietet Führungen an, die Sie in die Zeit des jungen Bachs und seiner Familie abtauchen lassen. Lernen Sie die Kleinstadt aus einem ganz besonderen Blickwinkel kennen. Die Führung beginnt nach Vereinbarung und dauert zwei Stunden. Preis: 80,- € für bis 20 Personen (jede weitere Person: 4,00 €)

Wer an Thüringen denkt, denkt an Bratwurst - und an die berühmten Kartoffelklöße. Im Thüringer Kloßhotel "Goldene Henne" lässt sich die Spezialität nicht nur verkosten, sondern auch selber machen. Unter Anleitung kann man sich an der hohen Kunst der Kloßherstellung versuchen und herrliche Geschichten über das Markenzeichen Thüringens erfahren.