Spannend wird es nun wieder am neuen Sendeplatz immer donnerstag um 19:50 Uhr: In den neuen Folgen hat Außenseiter Spitzenreiter unter anderem die skurrilste und wohl effizienteste Schneefräse in Deutschland ausfindig gemacht. In Mittelsachsen haben Liebhaber ein russisches Modell restauriert, welches – nicht nur aufgrund ihrer Dimension - zur Attraktion der Region geworden ist. In Erfurt wurde ein wahrer Schatz gehoben Fahrradsammler Tilman Wagenknecht. Er besitzt dutzende Fahrräder aus vergangenen Zeiten - von Mifa über Diamant bis zum Liegefahrrad. Was ein Zahn, ein Maiskorn und eine Erdnuss gemeinsam haben, klärt Außenseiter Spitzenreiter im DRK-Krankenhaus im sächsischen Lichtenstein. Wir bestaunen die ausgefallene Sammlung eines Arztes, die gewissermaßen aus Andenken an seine kniffligsten Patientenfälle besteht.