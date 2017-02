Die Geschichte: Absolventen der Dresdner Musikhochschule haben sich mit mit Flüchtlingen und Neu-Dresdnern aus aller Welt zusammengetan, darunter auch etlichen geflüchteten Profimusiker aus Syrien, dem Iran und Afrika. Sie kreieren den neuen Sound der Stadt: vielgestaltig, voll traditionellem Blech (von Tuba bis Saxophon), herkunftsreich, vielköpfig – bei "Banda Internationale" stehen immer mindestens zwölf Leute auf der Bühne. Und mit ihrem mitreißendem Sound, viel Charme und Witz rücken Sie den Klein-und Wutbürgern Dresdens und anderswo auf die Pelle. Auf Konzerttour gehen sie mittlerweile europaweit, immer umjubelt und belagert von Presse. Doch Banda ist noch mehr: die Mitglieder kümmern sich in der Freizeit umeinander, helfen geflüchteten Bandmitgliedern beim Neustart in Dresden, absolvieren Arztbesuche oder Ämtergänge. Und schaffen es, dass sich Musiker aus aller Welt in Dresden zu Hause fühlen.