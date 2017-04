Südöstlich vom Harz, am Nordrand des Thüringer Beckens liegt das Kyffhäusergebirge - nur sieben Kilometer breit und 19 Kilometer lang. Obenauf thront weithin sichtbar ein monumentales Denkmal. 1896 wird es zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. eingeweiht. Bis heute ist es ein beliebtes Ausflugziel. Zu Bewundern gibt es dort auch die Barbarossahöhle . ein einzigartiger, fast magischer Ort mit Hohlräumen, Grotten und Seen, eine bizarre unterirdische Welt, die sich ausdehnt über 13.000 Quadratmeter, geformt durch Wasserläufe in einem immerwährenden Prozess. Nun hat die Höhle eine neue Attraktion: Farb- und Klanginstallationen verzaubern die geheimnisvollen Ort noch mehr. Vom 8. April bis 3. Mai präsentiert sich die gesamte Höhle täglich um 17.30 Uhr ihren Gästen in einem ganz besonderen Glanz.