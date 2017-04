Kerstin Dischereit vor Welteiern und am Ei-Phone immer zu erreichen. Seit mehr als 20 Jahren organisiert die Leipzigerin die Internationale Ostereierbörse, die jedes Jahr mit neuen Kreationen überrascht. Rund 8.000 meisterlich verzierte Ostereier waren Ende März dort zu bestaunen. 34 Künstler aus neun Ländern zeigten ihre Kunst auf Wachtel-, Hühner- oder Straußeneiern. Darin steckt stundenlange, meditative Arbeit mit feinen Pinseln oder Federkielen und heißem Wachs, aber längst gibt es der Techniken noch viele mehr. Kerstin Dischereit beispielsweise brennt mit einem glühenden Draht Konturen in Brauntönen in die Schale. Bildrechte: MDR / Katrin Schlenstedt