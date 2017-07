Ferientipps für den Sommer

Felsenbühne Rathen in der sächischen Schweiz

Bildrechte: IMAGO Im "Wehlgrund", befindet sich einer, der wohl bekanntesten Punkte in der Sächsischen Schweiz, die "Felsenbühne Rathen. Auf der Naturbühne werden in den Sommerferien viele imposante Freilichttheaterstücke für Kinder und Familien zum Besten gegeben. Das Märchen: „Die goldene Gans oder Was wirklich kleben bleibt“ wird am Dienstag, den 04. Juli um 16:00 Uhr aufgeführt. Am Donnerstag wird dann für den großen Indianer Winnetou Platz gemacht.

TITANIC - Die Königin der Welt?

Bildrechte: MDR/Friederike Schicht Die Titanic hat seit jeher alle Menschen fasziniert. Sie stand für Luxus und Fortschritt und nachdem sie 1912 gesunken war, ranken sich viele Geschichten und Mythen um sie. Auf einem riesigen, einmaligen 360 Grad Bild kann man in Leipziger AsisiPanometer das bewundern, was von dem Luxusdampfer übrig blieb und viel über die Geschichte des Schiffes erfahren. Führung für Familien mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren werden regelmäßig angeboten.

Sommerferienprogramm im HAUS AM SEE in Schlaitz

Auch in diesem Jahr bietet das Haus am See in Schlaitz bei Bitterfeld ein umfangreiches Ferienprogramm. Von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr bis 16 Uhr finden neben kreativen Veranstaltungen wie zum Beispiel das Bemalen von Gipsfiguren auch Exkursionen und Führungen durch die aktuellen Ausstellungen statt. Am Montag, den 3. Juli 2017 werden zudem noch Baumscheiben und Treibholz gestaltet.

Lesesommer XXL 2017

Bildrechte: dpa Bis zum 9. August läuft der Lesesommer XXL. Mit deinem persönlichem Lesepass suchst du dir mindestens zwei Bücher aus der Lesesommer-Aktion. Die Bücher kannst du dann bewerten. Jeder, der mitmacht, bekommt am Ende sogar ein Zertifikat. Der Lesesommer XXL ist eine Aktion der öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-Anhalt.

Team Jugendarbeit Weimar

Bildrechte: IMAGO Das Team der Jugendarbeit Weimar hat sich für die Sommerferien auch einiges überlegt, um die Kids bei Laune zu halten. Am 4. Juli gibts zum Beispiel eine gemeinsame Fahrradtour. Am Donnerstag geht es dann zur Imaginato nach Jena. Langweilig wird da keinem. Ob Kinobesuch, gemeinsames Kochen, viel Zeit zum Toben und draußen spielen oder Geocaching - das Programm ist voll.

Ferienentdeckertour mit Schatzkistensuche im Erfurter Naturkundemuseum

Unglaublich viel gibt es am 5.7. ab 14 Uhr auf der Ferientdeckertour im Erfurter Naturkundemuseum für die Kleinen zu entdecken. Ein absolutes Highlight: Der Besuch der vier frisch auf dem Dachboden geschlüpften Turmfalkenkinder. Wie es den Kleinen geht, kann auf einem Bildschirm verfolgt werden können.