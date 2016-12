Egal ob Helga Hahnemann, Rolf Herricht, Marianne Kiefer oder Hans-Joachim Preil, Ingeborg Krabbe und Herbert Köfer, Uta Schorn und Heinz Rennhack - die Schauspieler des DDR-Fernsehens lieferten Pointen in Perfektion. Katrin Weber begeistert sich an den besten Stücken der "Heiteren Dramatik" und erklärt, warum sie so erfolgreich waren. Auch viele "ernste Mimen" wie Dieter Mann, Gisela May, Alfred Müller und Ursula Karusseit spielten in den Schwänken mit. Freuen Sie sich auf Highlights aus den Reihen "Drei reizende Schwestern", "Ferienheim Bergkristall" und "Maxe Baumann" und den persönlichen Erinnerungen der Schauspieler.