Teil des Festivals sei auch eine Ausstellung mit Kostümen aus bekannten Märchenfilmen sowie ein deutsch-tschechisches Fachsymposium zur Zukunft des Märchenfilms. "Fabulix" werde die gesamte Bergstadt in eine Märchenkulisse verwandeln, hieß es weiter. An der evangelischen Annenkirche wurde für das Festival ein 40 Meter langer "Rapunzelzopf" entrollt. Fast 20 Veranstaltungsorte sind für das Festival vorgesehen. Das Erzgebirge sei eine "märchenhafte Region", mit historischen Bauten, traditionellem Handwerk, Bergwerken und Wäldern, Schlössern und Burgen biete die Region ein vielfältiges Potenzial - auch etwa für Drehorte.

Filmplakat des Märchenfilmfestivals "Fabulix" Bildrechte: Stadt Annaberg-Buchholz

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch mit einer Filmpremiere: Der tschechische Märchenfilm "Kronprinz" ist erstmals in deutscher Fassung zu erleben. Der Streifen entführe "in die magische Welt von Burgen, Drachen und Rittern" und erzähle die Geschichte von König Alexander, der sein Reich gegen einen bösen Zauberer verteidigen muss, hieß es. 2016 wurde der Film in Originalsprache erstmals zum Internationalen Kinderfilmfestival "Schlingel" in Chemnitz gezeigt und dort mit dem Europäischen Kinderfilmpreis 2016 ausgezeichnet.