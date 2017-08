Erkennen Sie diese Regionen Mitteldeutschlands?

Wer die Gegenden und Gebirge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erkennt und ein paar Fragen zu beantworten kann, hat die Chance auf einen Gutschein zur Fahrt mit dem Schienentrabant! Die ganze Familie kann eine Fahrt auf der Strecke von Rochlitz nach Göhren (Hin- und Rückfahrt) genießen (2 Erwachsene und 2 Kinder, 4-14 Jahren)! Auch ein prima Weihnachtsgeschenk, denn der Schienentrabi ist so beliebt, dass die Termine in diesem Jahr knapp werden - umso mehr Vorfreude auf eine schöne Fahrt im nächsten Jahr!