Der Linken-Politiker Gregor Gysi bedauert das Verschwinden der DDR-typischen Freikörperkultur in Ostdeutschland. "In manchen Punkten war die DDR prüder, und in anderen war sie weiter", sagte der in Ostberlin aufgewachsene Präsident der Europäischen Linken dem Magazin "Playboy" laut einer Vorabmeldung. 27 Jahre nach der Wiedervereinigung konstatierte der 69-Jährige: "Jetzt wird die Freikörperkultur Schritt für Schritt abgeschafft."