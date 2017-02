Henry Hübchen - Seine Filme, seine Rollen

"Polizeiruf 110: Verloren" (2003):



Eine Frau wird in einem Boot aufgebahrt zwischen Blumen und Gemüse tot aufgefunden und muss von Hinrichs (Uwe Steimle) und Törner (Henry Hübchen) identifiziert werden. Die Obduktion der Leiche ergibt, dass die Frau bereits vor zwei Monaten erfroren war und nicht ermordet wurde. Später gibt der Einsiedler Klasen zu, die tote Frau in das Boot gelegt zu haben, um sie so auf feierliche Weise zu bestatten, wie er es mit seinen Tieren auch immer macht... Bildrechte: rbb/NDR/Sandor Domonkos