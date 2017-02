Wohl kaum eine deutsche Sportlerin hat Medien und Öffentlichkeit so in ihren Bann gezogen wie Katarina Witt, die eine der schillerndsten und erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen in der Geschichte der Sportart ist. Nach ihrem Ausstieg aus dem Leistungssport stellte sich die sechsfache Europameisterin, fünffache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin immer wieder neuen Herausforderungen: Als Produzentin von Eislaufshows, TV-Moderatorin, Schauspielerin und Autorin. Aktuell ist sie Markenbotschafterin für "Disney on Ice".