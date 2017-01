Katrin Weber, Sängerin und Entertainerin Wer sie trifft, muss mit allem rechnen, denn Kabarettistin und Sängerin Katrin Weber

ist immer für eine Überraschung gut und meist gibt es ordentlich etwas auf die Ohren.

Sei es eine geniale Gesangseinlage der Chansoniere, derbe Witze oder eben auch mal

Frost. So geschehen bei ihrem Herrn Papa, just als Klein-Katrin auf die Welt drängte.

Derzeit kämpft die 53-Jährige aber mit den eigenen Ohren - die glühen vor

Schamesröte! Ihr erstes Buch befindet sich schließlich in der finalen Phase. Eine Pein für

die gebürtige Plauenerin. Aber versprochen: "Sie werden lachen"!



Autogrammadresse:

Katrin Weber

c/o Mitteldeutscher Rundfunk

Redaktion Unterhaltung

04360 Leipzig

Bitte nur mit adressiertem und ausreichend frankiertem Rückumschlag! Bildrechte: MDR/Axel Berger