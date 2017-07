Unnachahmlich, unerreicht - und derzeit nahezu unbezwingbar. Kittels Dominanz in den Sprints der 104. Tour de France ist erdrückend, dem vierten Etappensieg vom Dienstag folgte am Mittwoch Coup Nummer fünf. Selten hat ein Sprinter die harten Massenspurts der härtesten Rundfahrt der Welt derart dominiert. Fünf Siege hat Kittel nach nur elf Etappen auf dem Konto - den deutschen Rekord verbesserte er auf 14 Erfolge. Ein Ende der Erfolgssträhne ist nicht absehbar.

Marcel Kittel 2011 Bildrechte: Harald Tittel/dapd

Dass Kittel ein neues Leistungslimit erreicht hat, verdankt er harter Arbeit. 2015 durchlebte er ein Seuchenjahr, eine Viruserkrankung und in der Folge die Tour-Ausbootung hatten ihn vor zwei Jahren an vielen Dingen zweifeln lassen. "In einer Karriere gibt es immer Hochs und Tiefs. Aber am Ende zählt, dass ich dieses Level und diese Siege wieder erreicht habe", sagte Kittel: "Es war ein harter Weg zurück."