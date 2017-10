Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Fleisch in ca. 2,5 cm große Würfel schneiden, mit Salz, Pfeffer, Kümmel und evtl. mit Knoblauch würzen und kräftig anbraten.

Die geschälten Kartoffeln in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und etwas salzen.

Die Birnen schälen, das Kerngehäuse mit einem Teelöffel entfernen und auch in dicke Scheiben schneiden.

Kartoffelscheiben dachziegelartig schichten, in gleicher Weise die Birnenscheiben.



In der Mitte das kross gebratenen Fleisch geben, dann wieder Birnen und Kartoffeln. Mit Beifuß belegen, seitlich Wasser angießen – Zutaten sollten knapp bedeckt sein.

Topf schließen und in der Röhre bei ca. 200 Grad etwa 30-40 Minuten garen.

Kurz vor Garende den Deckel abnehmen und ca. 10 Minuten bei starker Hitze gut nachbräunen.

Die Kartoffeln sollten knusprig sein. Mit Thymianzweigen belegen und sofort zu Tisch bringen.

Als Beilage eignet sich frischer Salat. Als Getränk ist ein Bier zu empfehlen.