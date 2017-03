Dresdner Kreuzchor sucht Nachwuchs

Begeisterte Sänger und ihre Familien sind am Samstag zum Nachwuchstag des Dresdner Kreuzchors eingeladen. Zwischen 13 und 15 Uhr gibt es in der Ermelstraße 1 in Dresden Striesen Gelegenheit, die Proben des berühmten Chores mitzuerleben und die Alltags- und Wohnräume der Kruzianer zu besichtigen. Auch Fragen zur Grundschulausbildung, zur Unterbringung im Internat, zum musikalischen Unterricht und zur Probenarbeit werden hier beantwortet. Der Eintritt ist frei. Um 17 Uhr sind die Kruzianer unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile in der Dresdner Kreuzkirche bei einer Vesper zu erleben.