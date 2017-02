Thomas Kantschew ist in den 60er-Jahren aufgewachsen – in einem Plattenbau im Zentrum von Dresden. Er hatte immer schon Lust, sich später mal intensiver mit Architektur zu befassen. Das Problem: Zu DDR-Zeiten wurde nur ein einziger aus der ganzen Klasse zum Abitur zugelassen. Also machte Thomas in den 80ern eine Lehre als Porzellanmaler. Und nebenher auf der Abendschule das Abitur. Mit der Wende - dann endlich das Studium. Seine Abschlussarbeit schrieb er über die Stadtentwicklung von Dresden. Heute kümmert er sich um das Lapidarium in der Hohen Straße.