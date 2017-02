In der Tagesaufgabe will Mario D. Richard dem Freundeskreis Schloss Hubertusburg helfen, einem Verein, der sich für den Erhalt und den Betrieb der berühmten größten Jagdresidenz Europas in Wermsdorf einsetzt. Der Verein bekam von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden nach einer Luther-Ausstellung in Torgau sechs wertvolle Panzerglasvitrinen zur Nutzung im Schloss. Die Vitrinen sind allerdings durch Transporte und Abbauten in Mitleidenschaft gezogen worden. Schafft es Mario und sein Team, eine Fachfirma zu finden, die sich der Reparatur der schweren Panzerglasvitrinen annimmt, damit sie im Schloss Hubertusburg Ausstellungsstücke präsentieren können?