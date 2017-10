Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Link des Videos http://www.mdr.de/meine-heimat/video-146560.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video

Diese Woche wird spannend: Es geht um viel für die Gemeinden, um ein neues Dach, eine Glockenturmsicherung, den Kampf gegen den Schwamm oder um die Beseitigung der Riesenrisse im Mauerwerk. Dafür treten sie bei "Mach dich ran" in dieser Woche an! In den unterschiedlichsten Spielen beweisen die fünfköpfigen Teams aus den Gemeinden ihre Geschicklichkeit, ihr Wissen, ihren Teamgeist. Dabei sind Geschichte und Heimatkunde genauso gefragt, wie körperliche Fitness und räumliches Denken.



Für alle wäre eine finanzielle Hilfe ein Segen, denn oft sind die Probleme in ihren Kirchen nicht mehr alleine lösbar. Da kommen die insgesamt 400.000 Euro von der Stiftung KIBA (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland) genau richtig!