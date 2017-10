In der sächsischen Kleinstadt Bernsdorf muss Mario wieder sein Können unter Beweis stellen. Die Spielregeln sind dabei relativ simpel. Mario muss eine Matrjoschka-Puppe zerlegen, die Aufgabe, die in der kleinsten Puppe auf einem Zettel versteckt ist, sofort umsetzen und anschließend die Matrjoschka mit verbundenen Augen wieder zusammen setzen. Sein größtes Problem dabei: Die Zeit. Denn die ist knapp bemessen und macht unserem Moderator ordentlich Feuer unter dem Hintern. Schafft Mario die Herausforderung innerhalb der festgelegten Zeit, oder wird er bestraft?

Die Tagesaufgabe führt ihn in die thüringische Landeshauptstadt nach Erfurt. Von dort schrieb uns Sarah Surber. Ihr Traum ist es, eine Lokführerausbildung zu absolvieren. Nach bestandenem Einstellungstest bei der Bahn, steht diesem Plan eigentlich nichts mehr im Wege. Die Ausbildung ist jedoch sehr kostenintensiv, so dass Frau Surber auf die Hilfe der Agentur für Arbeit in Erfurt angewiesen ist. Die Agentur hat ihr zwar einen Bildungsgutschein ausgestellt, doch kommt es damit zu Ungereimtheiten. Können wir helfen und die angestrebte Lokführerausbildung ermöglichen?