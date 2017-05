In unserem Auskennerwettbewerb ist das "Mach dich ran"-Team diesmal in Thüringen zu Gast. In Ichtershausen, unweit von Arnstadt, wird der „Mach dich ran“-Fuchs im grünen Herzen Deutschlands gesucht. Im Finale werden dann die besten Mitteldeutschland-Kenner aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gegeneinander antreten.



Wer möchte, kann sich hier selbst ausprobieren und mitraten! Viel Spaß!