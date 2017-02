Am 8. Februar wäre Manfred Krug 80 Jahre alt geworden. Im Ostenbleibt er unvergessen durch Filme wie „Spur der Steine“, im Westen bekannt als „Liebling Kreuzberg“ und „Tatort“-Kommissar. Am Sonntag widmet der MDR sein Programm dem Charaktardarsteller: Neben zahlreichen seiner Filmen wird in "Damals wars - Legenden" ein umfangreiches Porträt von ihm gezeichnet. Freunde und Weggefährten erinnern sich an den Schauspieler und Sänger.