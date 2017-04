Wolfgang Stumph auf Spurensuche

Struutz, Stankoweit und Stubbe

25 Jahre ist es inzwischen her, dass Wolfgang Stumph als Udo Struutz mit Schorsch und Familie und Goethes "Italienreise" im Gepäck von Bitterfeld nach Neapel knatterte. "Go Trabi Go" wurde zu Stumpis Durchbruch und gilt als erster gesamtdeutscher Kino-Erfolg. Eine Million Zuschauer lockte das Trabant-Road-Movie in die Kinos - und gehört seither zu Wolfgang Stumph wie die Keksdose zu ihrem Deckel.

Doch Wolfgang Stumph auf diesen einen Film zu reduzieren wäre falsch. Seit der Wende ist er aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Nach dem großen Kino-Erfolg spielte er von 1993 bis 1996 in der erfolgreichen deutschen Sitcom "Salto Postale" den Postangestellten Wolfgang "Wolle" Stankoweit im brandenburgischen Niederbörnicke. Der Chef wurde frisch aus den alten Bundesländern importiert und gemeinsam mit einem weiteren Kollegen bilden die drei eine Gruppe mit Zündstoff. Neben dem Aufgeben von Briefen und Paketen werden politisch-satirische Reden geschwungen und die ganz wichtigen Fragen direkt der Bundesregierung gestellt.

50 Mal Stubbe in Hamburg

Struutz, Stankoweit ... Dass seine Rollennamen oft mit "St" beginnen, ist kein Zufall. Stumph will sich mit seinen Rollen identifizieren. Stumphs langjährige Paraderolle reiht sich da ein: Als Kommissar Stubbe ermittelte Stumph 50 Mal und fast 20 Jahre lang im deutschen Fernsehen. Dafür zog Stubbe Mitte der 1990er von Dresden nach Hamburg und blieb damit immerhin der Elbe treu. Er war kein neuer Schimanski, Stubbe war ein Mann mit Herz, der sympathische Sachse - so wie im echten Leben.



Kein Wunder also, dass die großen Namen der Branche gern mit ihm zusammenarbeiten - ob Katja Riemann in "Romeo und Jutta" (2009), Katharina Thalbach in "Der Job seines Lebens" (2003) oder Corinna Harfouch in "Bis zum Horizont und weiter" (1998).

Zu Hause in Dresden

Aufgewachsen und verwurzelt ist Stumph in und mit Dresden. Geboren wurde er im oberschlesischen Wünschelburg, dem heutigen Rakow. In der Nachkriegszeit zog seine Mutter mit ihm nach Dresden und mußten dort alleine für sich und ihren Jungen sorgen. Der Vater von Wolfgang Stumph kehrte nicht aus dem Krieg zurück.

In Dresden machte Stumph zunächst eine Ausbildung zum Kesselbauer. Nach dem Wehrdienst studierte er Ingenieurpädagogik in Chemnitz und arbeitete als Ausbilder im Kesselbau. Aber das reichte ihm nicht. Die Bühne lockte.



1979 sattelte Stumph um auf die Schauspielerei und spottete beim Dresdner Kabarett "Herkuleskeule" über die Mangelwirtschaft der DDR. In den 1980er-Jahren dann, mit Mitte 40, landet Stumpi im Fernsehen: In Gunther Emmerlichs Sendung "Showkolade". Als "Beutelgermane" riss er das Publikum der Sendung zu Lachsalven hin.