Seglerin Rika Harder

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Autos hat sie nichts übrig, aber für Oldtimer. Genauer gesagt, für Oldtimer der See. Rika Harder hat ein 100 Jahre altes Zeesboot und segelt damit Gäste über das Oderhaff – von der Stadt Usedom aus bis nach Kamp. Das Boot ist ein Familienerbstück und sie selbst kennt es seit ihrer Kindheit. Damit ist die Familie unterwegs gewesen, denn ein Auto besaßen sie nicht zu DDR-Zeiten, haben alles mit dem Boot erledigt. Es gibt wohl kaum jemanden, der die Haffküste so gut kennt wie Rika. Fahrten mit ihr und dem Zeesboot kann man über die Mailadresse romantik@zeesenboot.de buchen.

Fährmann Uli Böttcher

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Vielleicht hat er den schönsten Bart des ganzen Oderhaffs. Bestimmt ist er aber der eigenwilligste Fährmann der Gegend. Uli Böttcher holt für ein kleines Entgelt Radfahrer, die den Weg vom Festland auf die Insel Usedom abkürzen wollen, über. Eigentlich war er mal Konsum-Restaurant-Chef. Dann legte er sich ein altes Boot zu, kaufte sich ein winzig kleines Haus auf der Halbinsel Anklamer Fähre und jetzt – mit 80 Jahren – steckt er mitten in seiner zweiten großen Karriere.

Vogelschutzbeauftragter Frank Joisten

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auf der einzigen deutschen Haffinsel ist das Betreten streng verboten. Denn der Riether Werder ist eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete. Einzig Frank Joisten hat hier eine Sondergenehmigung – er ist Jagdpächter, soll die Insel von Wildschweinen und Füchsen, die bei Frost rüberkommen, freihalten. Vor allem aber ist er Vogelschutzbeauftragter. Bis vor wenigen Jahren war er Gebirgsjäger, mit der Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Jetzt hat sich der gebürtige Bayer für die totale Abgeschiedenheit entschieden. Einmal im Jahr gibt es eine Führung auf dem Riether Werder, man muss rechtzeitig buchen, weil diese Führungen nur begrenzte Teilnehmerzahlen haben. Buchbar über: www.naturpark-am-stettiner-haff.de

Reiseführerin Aneta Zdybel

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die polnische Seite des Haffs erkunden wir mit ihrer Hilfe – Aneta Zdybel ist in Swinemünde geboren und hat quasi von Kindheit an neben polnisch auch deutsch gehört. Denn Swinemünde ist das vierte große Kaiserbad an der Ostseeküste und das Lieblingsziel von deutschen Urlaubern. Mit der Fähre fahren wir auf eine der 44 Inseln, die zur Stadt Swinemünde gehören. Nach Karsibor, einem der schönsten Landstriche direkt an der polnischen Seite des Haffs. Dort besuchen wir Aneta beste Schulfreudin, die ausgestiegen ist aus dem Trubel der Stadt und sich mit ihrer Familie hier niedergelassen hat. In dem einst deutschen Gebiet hat sich ein altes Haus gekauft, es ausgebaut und zu einer Art Museum gemacht. Dort lebt sie und vermietet an Gäste, die Ruhe suchen, Seeadler beobachten wollen und den besten Fisch der Gegend fangen wollen.

Kanufahrer Antje und Carsten Enke

Sie stammen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt und haben sich vor über 20 Jahren eine alte Werft in Anklam gekauft, weil sie hier ihren Traum vom Leben am Wasser verwirklichen wollten. Antje und Carsten Enke hatten damals nicht viel mehr als ein paar kühne Ideen. Und zwei Kanus. Zunächst sind sie nur privat damit auf der Peene unterwegs gewesen. Dann hat Carsten begonnen, eigene Boote zu entwerfen und zu bauen. Ihre Vision war, die Peene und das Peenetal für Touristen zu erschließen. Heute betreiben sie einen Paddelboot-und Hausbootverleih auf jener Werft, die sie vor 20 Jahren gekauft und im Lauf der Jahre saniert haben. Sie machen Nachttouren für Menschen, die Biber oder Seeadler aus nächster Nähe sehen wollen. Mehr Informationen gibt es auf www.abenteuer-flusslandschaft.de

Cafébetreiber Heidelore und Ulrich Abendroth und ihre Tochter Kathrin Kühn

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sie waren jahrzehntelang Haffbauern, erst in der LPG, dann auch privat - Heidelore und Uli Abendroth. Inzwischen sind sie Rentner, leben im Dörfchen Lübs am Waldrand und führen ein Leben, das gestresste Städter nur neidisch malerisch und beschaulich nennen würden. Uli läutet die Glocken des Dorfes, füttert seine Hühner und Heidelore backt und kocht für die Kinder, Enkel und Urenkel. Das einzige, was ihnen bis vor kurzem nie in den Sinn gekommen wäre – in die große Stadt zu fahren. Die große Stadt ist das Seebad Ueckermünde und liegt nur 7 Kilometer entfernt.

Seit ihre Tochter Katrin aber nach 20 Jahren Weltenbummelei nach Hause zurückgekehrt ist, hat sich das geändert. Die Tochter betreibt das schönste Café der Stadt und die Eltern kommen inzwischen einmal pro Woche und liefern selbst gebackenen Kuchen, der im Café reißenden Absatz findet. Die Tochter Katrin hat das vermisst, was diese Gegend rund ums Haff ausmacht – die Ruhe, das Wasser, das maßvolle Leben.

Fischer und Musiker Peter Döhring