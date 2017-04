Olympiasieger Olaf Ludwig steht in Seoul mit Bernd Gröne (re.) und Christian Henn (li.) auf dem Treppchen. Bildrechte: IMAGO

Nach mehr als 20 Jahren an der belgischen Grenze - in der Nähe von Aachen - zog es den Olympiasieger der Spiele von 1988 in Soul jetzt wieder in seiner Geburtsstadt Gera. Und die Geraer - die freut es.



Die Erfolge des Olaf Ludwig - die Siege bei der Friedensfahrt - im olympischen Straßenrennen von Seoul, bei der Tour de France und, und, und... sie sind Geschichte! Doch der Radsport lässt auch Ludwig nicht los. Auch heute noch sitzt der 57-Jährige gern auf dem Rad: Er organisiert Jedermannrennen und bietet Radreisen in Bulgarien an. Aber es zählen keine Leistungswerte mehr, sondern der Spaß am Radfahren. Den Kontakt zum aktuellen Leistungssport hat Olaf Ludwig trotzdem nicht verloren. Im Auftrag des Thüringer Radsportverbandes versucht er die Strukturen wieder herzustellen, die nach dem Rückzug des U23-Nachwuchsteams "Thüringer Energie Team" kaputt gegangen sind.