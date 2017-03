Porträt Bernd-Lutz Lange

Bernd-Lutz Lange wurde 1944 in Zwickau geboren. Nach einer Gärtnerlehre arbeitete er in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in Mosel bei Zwickau. Ab 1963 absolvierte er eine zweite Berufsausbildung als Buchhändler. 1965–68 studierte er an der Fachschule für Buchhandel in Leipzig. Hier gehörte er 1966 zu den Mitbegründern des Studentenkabaretts "academixer" und wurde 1979 dort zum Profi-Kabarettisten. 1988 gründete er mit seinem Kollegen Gunter Böhnke das Kabarett-Duo Böhnke/Lange. Im Herbst 1989 war er einer der "Leipziger Sechs", die öffentlich zu Gewaltlosigkeit bei der entscheidenden Montagsdemonstration aufriefen. Seit 2004 arbeitete er vorwiegend mit der Sängerin Katrin Weber zusammen. 2014 nahm Bernd-Lutz Lange nach fast 50 Jahren seinen Abschied von der Bühne.