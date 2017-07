So ist das Leben von Hans-Joachim Dietze eng verbunden mit der Flaniermeile. Prunkvolle Kaufhäuser, edle Café-Häuser, schicke Wohnungen – so erlebt er die Prager Straße in den 1930er Jahren. Die Bombennacht und den Niedergang des Prachtboulevards hat er als 15-Jähriger erlebt und fotografiert.