Die Innenstädte von Leipzig, Erfurt und Quedlingburg punkten im deutschlandweiten Vergleich am meisten in Sachen "Ambiente und Flair". Das geht aus einer neuen Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) hervor. Dafür wurden 58.000 Innenstadtbesucher in 121 Städten zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstadt befragt. Das betraf Großstädte mit über 500.000 Einwohner bis hin zu kleineren unter 25.000 Einwohnern. Die Macher der Studie hatten deutschlandweit Einzelhändler, Verbände und die Industrie-und Handelskammern angeschrieben.