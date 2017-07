Mitraten und gewinnen Testen Sie Ihr Wissen über Sachsen-Anhalt!

Hauptinhalt

Unsere Heimat ist so schön und steckt voller Geschichten. Hier können Sie testen, wie gut Sie sich in Sachsen-Anhalt auskennen. Mit etwas Glück schicken wir Sie an die schönsten Sommerorte bei uns!