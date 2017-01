Wenn man auf ein so reiches Leben zurückblicken kann, wird das Fest nicht schöner, nur weil es länger dauert.

Lakomy starb am 23. März mit 67 Jahren. Für sein Grab im Pankower Ortsteil Blankenburg hatte er sich Himbeeren gewünscht. "Himmlische Himbeer'n", die an ihrem Strauch leuchten, wie in einem seiner "Traumzauberbaum"-Lieder. Unvergessen - auch auf der Bühne mit dem Reinhard-Lakomy-Ensemble.