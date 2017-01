Stolze 66 Jahre wird das Rennsteiglied in diesem Jahr alt. Am 14. April 1951 erklang es zum ersten Mal in Hirschbach bei Suhl. Gesungen hat es Herbert Roth, um seiner Heimat ein musikalisches Denkmal zu setzen. In den drei Strophen geht es um die Verbundenheit der Natur und um den Spaß am Wandern. Diese Strophen stammen jedoch von Karl «Kaschi» Müller, der den Text zum Lied schrieb.