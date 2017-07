Sagenhaft - Die Mecklenburgische Ostseeküste

Die Surfer von der Ostseeküste

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Daniel Weiß kam vor 15 Jahren nach Rostock: Zum BWL-Studium. Er brachte sein Surf-Know-How an die Ostsee, gründete einen erfolgreichen Surf-Shop und pflegte gemeinsam mit seinen Freunden fortan die Szene. Auch in Form von mehreren Festivals, die er mittlerweile organisiert. Am liebsten täglich geht er vor der Arbeit raus an den Warnemünder Strand, um auf der Welle zu surfen, die von der regelmäßig einfahrenden Dänemark-Fähre verursacht wird. Direkt am Warnemünder Strand betreiben Daniel und seine Freunde auch eine Surferbar - das sogenannte Beach House. 1.200 Schüler hatten sie im vergangenen Jahr. Das Surfgeschäft boomt.

Robbenforscher in Hohe Düne

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Rostock-Hohe Düne befindet sich seit 2009 eine weltweit einmalige Anlage für die Robbenforschung. Im 10.000 Kubikmeter umfassenden eingenetzten Freigehege der Uni Rostock leben neun Seehunde, zwei Seelöwen und ein Seebär. Eine Handvoll Wissenschaftler entschlüsseln so unter anderem die Navigationskünste der Tiere.

Regina Qualmann und die Seemannsmission

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Regina Qualmann ist bei Rostock aufgewachsen, hat in Jena studiert. Dann kam die Wende. Und fing nochmal von vorne an. Sie orientierte sich neu und studierte Soziale Arbeit. In den Hafen kam sie eigentlich nur durch Zufall. Die Stelle war frei. Doch es dauerte nicht lange und sie lernte den Hafen lieben, schwärmt davon bei jeder Fahrt vorbei an den großen Frachtschiffen, die hier vertäut liegen. Als Mitarbeiterin der einzigen Seemannsmission Ostdeutschlands kümmert sie sich um persönlichen Wünsche und Belange der Schiffsbesatzungen, die im Rostocker Überseehafen vor Anker gehen: von der Seelsorge bis zum Shoppingtrip in der Stadt.

Familie Eymael aus Wustrow